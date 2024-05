Rio Grande do Sul Pedágio da BR-386 continua sendo cobrado mesmo durante a catástrofe

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A retomada da cobrança de pedágio visa garantir a continuidade dos serviços prestados e apoiar as ações de recuperação das rodovias afetadas Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três das quatro praças de pedágio ao longo da BR-386 retomaram a cobrança desde sexta-feira (24). Mesmo durante a catástrofe no Rio Grande do Sul, as praças em Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff voltarão a operar com pagamento, exceto para caminhões transportando doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, acompanhados de veículos oficiais, que continuarão isentos.

A decisão de isentar o pedágio para veículos transportando ajuda humanitária foi autorizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). No entanto, a praça de pedágio de Montenegro, localizada no km 425, permanecerá isenta de cobrança de tarifa. A região foi impactada pelas enchentes, causando danos à rodovia e à estrutura de cobrança.

A CCR ViaSul, concessionária responsável pela rodovia, continua os reparos na região afetada pelas enchentes. A retomada da cobrança de pedágio visa garantir a continuidade dos serviços prestados e apoiar as ações de recuperação das rodovias afetadas. A cobrança estava suspensa desde 5 de maio e a retomada ocorre após a recuperação parcial das condições da rodovia.

A previsão da CCR ViaSul é liberar totalmente o tráfego entre a ponte seca e a ponte do Rio Taquari (do km 349 ao km 350) até esta terça-feira (28), em ambos os sentidos da BR-386. Enquanto isso, bloqueios pontuais podem ocorrer para realização de serviços, principalmente nos horários de menor movimento, como fins de semana e à noite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pedagio-da-br-386-continua-sendo-cobrado-mesmo-durante-a-catastrofe/

Pedágio da BR-386 continua sendo cobrado mesmo durante a catástrofe

2024-05-27