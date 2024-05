Política Pagamento do Bolsa Família para 21,6 mil famílias atingidas no Rio Grande do Sul está previsto para quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Beneficiários foram incluídos em folha extra do programa, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Foto: Reprodução Beneficiários foram incluídos em folha extra do programa, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Foto: Reprodução

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) informou nesta segunda-feira (27) que, na próxima quarta-feira (29), 21.681 famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuva vão receber pagamentos do Bolsa Família.

Segundo o governo, são famílias que moram em regiões em estado de calamidade e em situação de vulnerabilidade, que estão em abrigos ou foram acolhidas por outras famílias.

De acordo com o MDS, as beneficiárias não estavam no programa Bolsa Família, mas preenchem os requisitos para integrar o programa de assistência e foram incluídas pelas equipes do Programa Busca Ativa – RS.

Conforme o Executivo, cada família receberá na próxima quarta valor entre R$ 600 e R$ 700. O custo total da folha extra será de R$ 15,6 milhões.

O plano de inclusão das famílias na folha extra foi antecipado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, no dia 13 de maio. As famílias que estavam na folha normal do Bolsa Família já receberam o pagamento no último dia 17.

2024-05-27