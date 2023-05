Política “Só teremos escolas seguras com regulação da internet”, diz ministro Flávio Dino

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para o ministro, estabelecer os direitos e deveres dos internautas e das chamadas big techs é fundamental Foto: Lula Marques/Agência Brasil Para o ministro, estabelecer os direitos e deveres dos internautas e das chamadas big techs é fundamental. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, voltou a defender a importância de o Congresso Nacional aprovar uma lei que regulamente o funcionamento das plataformas digitais no Brasil. Para Dino, estabelecer os direitos e deveres dos internautas e das chamadas big techs (do inglês, grandes empresas de tecnologia) é de fundamental importância para o combate à violência nas escolas e ao crescimento do extremismo no país.

“Só teremos escolas seguras com a regulação da internet. Este é um tema fundamental”, disse Dino ao participar, nesta quarta-feira (3), de uma reunião que durou mais de três horas e meia, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. “Todos os deputados e deputadas que querem crianças e adolescentes protegidas têm que cuidar da internet. Sem isso, teremos grupos neonazistas atacando escolas; criminosos cooptando crianças e adolescentes e ameaçando as famílias brasileiras”, afirmou o ministro.

Operação Escola Segura

Dino informou que a Operação Escola Segura vai continuar por tempo indeterminado, realizando ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas de todo o país. Coordenada pelo ministério, a iniciativa foi anunciada na primeira semana de abril, após o assassinato de quatro crianças em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, e é realizada em parceria com governos estaduais, principalmente com as delegacias contra crimes cibernéticos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/escolas-seguras-regulacao-internet-flavio-dino/

“Só teremos escolas seguras com regulação da internet”, diz ministro Flávio Dino

2023-05-03