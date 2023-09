Colunistas Escritor Jorge Luis Martins dá início a novo desafio em Capão da Canoa

Por Flavio Pereira | 23 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Escritor Jorge Luis Martins, recebido pela diretora Liane Gomes, vice-diretoras Flaviana Martins e Eneida Bitencourt, bibliotecária Rosane Kneip e supervisora Sirlei Pereira. Foto: Divulgação Escritor Jorge Luis Martins, recebido pela diretora Liane Gomes, vice-diretoras Flaviana Martins e Eneida Bitencourt, bibliotecária Rosane Kneip e supervisora Sirlei Pereira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O escritor Jorge Luis Martins, com marcante trajetória de apoio a iniciativas sociais, terá de volta, pelos próximos meses a experiência em sala de aula, como professor nas turmas do oitavo e nono ano na EMEF Moacyr de Araújo Pires em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho.

Ao ser apresentado, Jorge, com seu habitual carisma, agradeceu à diretora Liane Gomes, vice-diretora Flaviana Martins, vice-diretora Eneida Bitencourt, bibliotecária Rosane Kneip e à supervisora Sirlei Pereira, “por me receberem com carinho e dignidade nesta escola tão querida e tradicional.”

O escritor e professor comentou que “os alunos me receberam com muito carinho. Ficaram entusiasmados com a minha chegada e com a perspectiva de um convívio que será enriquecedor para todos nós”.

A jornada de Jorge Luis Martins

Jorge Luis Martins, que este ano recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, mais alta honraria da Assembleia Legislativa, por sua trajetória de superação, perseverança e êxito empresarial, mantém a humildade e o entusiasmo ministrando palestras ou atividades em sala de aula.

Jorge Luis Martins traz novamente para a sala de aula, uma bagagem consolidada por uma rica experiência de vida. Natural de Novo Hamburgo, Martins é formado em Administração e Letras, possui pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Infantil e MBA – Gestão de Pessoas e Liderança de Equipes.

O escritor é autor de sete livros, como o autobiográfico “Meu nome é Jorge”, que, em breve, será transformado em filme. Também cursou Neurociência e Teatro. Como ator, participou de diversos curtas e longas-metragens.

Já passou por inúmeros desafios, desde o nascimento prematuro até os tempos em que foi morador de rua. Aprendeu lições que busca transmitir ao público através de livros, ações sociais e palestras.

Em sua carreira, já participou de cerca de 250 feiras do livro, sendo patrono em 25 cidades. Como palestrante, já conversou com jovens de aproximadamente 450 escolas de toda a Região Sul do País. Atualmente, também é empresário do ramo de locações de veículos e um dos diretores do Instituto de Prevenção e Combate ao Câncer do Colo do Útero.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/escritor-jorge-luis-martins-da-inicio-a-novo-desafio-em-capao-da-canoa/

Escritor Jorge Luis Martins dá início a novo desafio em Capão da Canoa

2023-09-23