O escritor, professor e influenciador digital Olavo de Carvalho morreu, aos 74 anos, na noite de segunda-feira (24), em um hospital em Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos.

Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo publicou mais de 30 obras e é considerado um dos grandes expoentes do conservadorismo no Brasil. Ele foi apontado como grande influenciador do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

“Nos deixa um dos maiores pensadores da história do nosso País, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, escreveu o presidente nas redes sociais. “Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família”, afirmou Bolsonaro.

A causa da morte não foi divulgada. Neste mês, o filósofo anunciou que havia contraído a Covid-19 e cancelou compromissos por causa da doença.

Em julho de 2021, Olavo deu entrada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, para fazer exames e uma avaliação cardiológica. No período em que ficou internado, ele teve uma crise de angina e foi submetido a um tratamento para compensação cardíaca.

Depois, passou por uma cirurgia de emergência para revisão da operação da bexiga realizada em maio do mesmo ano nos Estados Unidos. O escritor teve alta após dez dias e passou a fazer um acompanhamento em casa.