Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

O escritor Sergio Faraco será o patrono da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, que irá ocorrer entre 1º e 20 de novembro, na Praça da Alfândega. O evento foi lançado na manhã desta quinta-feira (15). A Feira do Livro deste ano também marca a retomada do setor livreiro que foi fortemente impactado pela enchente que atingiu o estado em maio deste ano.

Faraco, de 84 anos, foi vencedor do prêmio de ficção da Academia Brasileira de Letras, em 1999, pela obra Dançar Tango em Porto Alegre, e foi agraciado por três vezes com o Prêmio Açorianos de Literatura. O autor já teve contos publicados em mais de dez países, como Alemanha, Argentina, Bulgária e Chile.

Para o autor, a escolha de seu nome também é um reconhecimento em nome de todos os escritores que representa: “É uma homenagem importante que recebo da Câmara Rio-Grandense do Livro e sempre vou lembrar. Não a recebo por mim, que pouco mereço, mas em nome daqueles que sinto representar nessas duas semanas, os escritores desta cidade e deste estado. A distinção é deles”, ressaltou o patrono. Ao embasar a escolha do nome a CRL menciona que o trabalho de Faraco se diferencia por “alcançar a simetria entre o que escreveu e aquilo que o levou a escrever”

Para o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, a escolha de Faraco é uma forma de homenagear sua contribuição à literatura regional. “Sérgio Faraco representa o nosso compromisso com a promoção da literatura que certamente inspira e enriquece novos leitores”, destaca.

Segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, estão previstos 176 eventos literários e a participação de 259 autores gaúchos e 10 internacionais na edição 2024 da Feira do Livro. Com o tema “O tempo passeia por aqui”, a Feira do Livro acontece de 1º a 20 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Realizada desde 1955, é o mais antigo evento do gênero feito de forma contínua no país. Além das tradicionais bancas de vendas de livros, integram a programação oficinas, sessões de autógrafos e apresentações artísticas, tudo com entrada gratuita.

Quem é Sérgio Faraco

Nascido em Alegrete, em 1940, viveu por dois anos na União Soviética entre 1963 e 1965, quando cursou o Instituto Internacional de Ciências Sociais, em Moscou. O escritor também é formado em Direito. Ao longo da sua trajetória literária, Faraco acumula prêmios e reconhecimentos pelos seus contos, memórias, crônicas e obras de ficção. Em 1988, com a obra A dama do Bar Nevada, conquistou o Prêmio Galeão Coutinho, reconhecido pela União Brasileira de Escritores como o melhor volume de contos lançado no Brasil no ano anterior. Alguns anos depois, em 1994, com A lua com sede, recebeu o Prêmio Henrique Bertaso de melhor livro de crônicas. Nos anos de 1995, 1996 e 2001, foi agraciado com o Prêmio Açorianos de Literatura, principal premiação cultural da capital gaúcha. Em 2008 recebeu a Medalha Cidade de Porto Alegre, como homenagem da prefeitura da capital.

