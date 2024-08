Rio Grande do Sul Ônibus integrados da Trensurb têm novo terminal no Centro de Porto Alegre a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Não há cobrança de passagem nos ônibus. Foto: Beatriz Schleiniger/Trensurb Não há cobrança de passagem nos ônibus. (Foto: Beatriz Schleiniger/Trensurb) Foto: Beatriz Schleiniger/Trensurb

A partir desta segunda-feira (19), a linha de ônibus integrada da Trensurb, entre a Estação Mathias Velho do metrô e o Centro de Porto Alegre, passará a ter seu terminal em Porto Alegre na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio, próximo ao Terminal Rui Barbosa (Centro Popular de Compras).

A determinação é da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre, em conjunto com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). Os ônibus, devidamente identificados como “a serviço da Trensurb – Operação Trilhos Humanitários”, fazem o trajeto em ambos os sentidos entre a capital e o terminal de integração da Estação Mathias Velho, em Canoas. Não há cobrança de passagem nos ônibus, apenas nas linhas de bloqueios do metrô.

As viagens

– Partidas da Estação Mathias Velho – Viagens com destino ao Centro de Porto Alegre, com paradas apenas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos, das 5h15 às 23h50. O embarque e desembarque em Mathias Velho é feito no terminal de integração da estação.

– Partidas do terminal da Av. Júlio de Castilhos – Viagens diretas com desembarque apenas na Estação Mathias Velho, das 5h30 às 22h10.

– Partidas da Estação Aeroporto – Viagens com destino à Estação Mathias Velho, com parada apenas para embarque na Estação Farrapos, das 6h20 às 9h e das 16h às 22h10. O embarque e desembarque no Aeroporto é realizado na parada de ônibus junto à estação, em parada devidamente identificada, no lado norte, junto ao terminal do aeromóvel. Na Estação Farrapos, tanto o embarque quanto o desembarque também são feitos na parada junto à estação.

2024-08-15