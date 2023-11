Porto Alegre Escritora e ilustradora gaúcha Angélica Rizzi lança o seu décimo livro infantil

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento neste sábado terá contação de histórias na Casa de Cultura Mario Quintana. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma carreira literária iniciada há mais de duas décadas, a escritora e ilustradora gaúcha Angélica Rizzi lança às 15h30min deste sábado (4) em Porto Alegre o seu décimo livro, “Angélique, o Anjo Poeta”. O local escolhido é a Sala Lili Inventa o Mundo, no quinto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas nº 736, no Centro Histórico), em evento com entrada franca e contação de histórias.

A publicação tem como protagonista um personagem angelical que busca interpretar o ”mundo dos homens” por meio do ensinamento filosófico e de aforismos. Dentre os temas abordados estão ancestralidade, convivência com as diferenças e multiplicidade cultural, além do incentivo à leitura.

São 32 páginas confeccionadas em papel produzido com materiais ecologicamente sustentáveis e ilustrações da própria autora. Ela também é responsável pela edição do livro, publicado em esquema independente.

Versatilidade

Artista de múltiplos talentos, Angélica é também jornalista, palestrante, atriz, cantora e compositora, com shows e discos voltados ao público adulto. No evento deste sábado, ela estará acompanhada do músico Davi Moreira no violão. Mais informações no site angelicarizzi.com ou nas redes sociais.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/escritora-e-ilustradora-gaucha-angelica-rizzi-lanca-o-seu-decimo-livro-infantil/

Escritora e ilustradora gaúcha Angélica Rizzi lança o seu décimo livro infantil

2023-11-03