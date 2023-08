Esporte Espanha goleia a Suíça por 5 a 1 e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A vitória da Suíça ocorreu após o time ter sido goleado pelo Japão na fase de grupos Foto: Reprodução/Twitter Fifa A vitória da Suíça ocorreu após o time ter sido goleado pelo Japão na fase de grupos. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em busca do seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina, a Espanha goleou a Suíça por 5 a 1 na madrugada deste sábado (5), em Auckland, na Nova Zelândia, e avançou para as quartas de final do Mundial.

Aitana Bonmatí comandou a vitória com dois gols e duas assistências para Alba Redondo e Jenni Hermoso estufarem as redes. As suíças marcaram graças a um gol contra de Laia Codina, que também balançou as redes para a Espanha.

Após entrar em campo com muitas mudanças em relação ao duelo contra o Japão pela fase de grupos, quando perdeu po 4 a 0, a Espanha saiu na frente logo aos 4 minutos. Depois de jogada pela esquerda, Alba Redondo completou na área, mas viu a goleira Thalmann salvar em cima da linha. A bola ainda bateu na trave, mas a zaga não afastou. Redondo pegou a sobra e tocou para Aitana Bonmatí, que limpou a marcação e bateu para o fundo do gol.

Mas a Suíça conseguiu o empate sete minutos depois, em um grave erro de Laia Codina. Ao receber a sobra na intermediária defensiva, a defensora tentou recomeçar a jogada com um passe longo para a goleira Coll. Porém, a bola saiu muito forte e surpreendeu a arqueira. As espanholas, então, reagiram rapidamente e voltaram à frente aos 17 minutos. Ona Batlle cruzou, Aitana Bonmatí desviou, e Alba Redondo chegou para cabecear firme e deixar o placar em 2 a 1. O terceiro gol espanhol veio ainda no primeiro tempo, aos 35, em bela jogada de Aitana Bonmatí. Após cruzamento pela esquerda, Alba Redondo tentou o desvio, que bateu na zaga suíça. Mas a sobra ficou com Bonmatí, que deu um belo drible e bateu em meio a três marcadoras.

Nos acréscimos, Laia Codina se recuperou do gol contra e marcou na baliza correta. Após cobrança de escanteio na área, a bola foi disputada por suíças e espanholas e sobrou para a defensora, que emendou o chute e acertou o alvo. Na etapa final, a vantagem ficou ainda maior. Após saída errada da Suíça, Aitana Bonmatí interceptou e logo acionou Jenni Hermoso, que bateu na saída da goleira e fez o quinto da Espanha, que disputará as quartas de final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/espanha-goleia-a-suica-por-5-a-1-e-avanca-as-quartas-de-final-da-copa-do-mundo-feminina/

Espanha goleia a Suíça por 5 a 1 e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

2023-08-05