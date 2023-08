Logo no começo da etapa final, entretanto, veio o segundo gol nipônico. Aos 4 minutos, o Japão chegou trocando passes na área, e Hasegawa tentou o chute, que foi travado. Boe Risa pegou a sobra e tentou sair jogando curto, entregando a bola para Shimizu, que não desperdiçou a chance dentro da área: 2 a 1.

A craque Ada Hegerberg, Bola de Ouro em 2018, só foi colocada em campo aos 29 minutos e teve impacto imediato, com a Noruega crescendo e criando as chances mais concretas no segundo tempo. Mas foi justamente neste momento que as japonesas mataram o confronto, aos 35: Fujino carregou bem pelo meio e deu belo lançamento para Miyazawa, que saiu livre nas costas da zaga e bateu na saída da goleira Mikalsen.

Esse foi o quinto gol de Miyazawa na Copa do Mundo Feminina de 2023, na qual a japonesa é a artilheira isolada, com um gol a mais do que a alemã Popp, já eliminada. Ela também chegou a uma marca histórica, se tornando a maior artilheira da seleção japonesa em uma única edição do Mundial, igualando Homare Sawa, que fez cinco gols em 2011, quando o Japão foi campeão.