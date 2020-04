Mundo Espanha quebra recorde diário mais uma vez e ultrapassa barreira dos 10 mil mortos por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Um dia após superar a marca de 9 mil mortos em decorrência do novo coronavírus, a Espanha voltou a bater o recorde de mortalidade diário, ultrapassando a barreira dos 10 mil mortos pela doença nesta quinta-feira (02). De acordo com o ministério da saúde espanhol, 950 vítimas foram contabilizadas nas últimas 24 horas.

O boletim divulgado pelo ministério contabilizou 10.003 mortes até o momento. Já quanto ao número de casos confirmados, a autoridade aponta que já são 110.238.

Apesar da quebra de recordes sucessivas quanto ao número de mortos, o ritmo do avanço estagnou levemente. O aumento de mortes por dias vatiou 10,5%, percentual quase idêntico a variação observada na quarta-feira (01) enquanto o número de casos confirmados teve uma leve desaceleração.

Quase 47 milhões de espanhóis se mantêm confinados desde 14 de março. Desde a última segunda-feira, o governo determinou a paralisação, por duas semanas, de todas as atividades econômicas não essenciais, para frear o contágio e evitar saturar os hospitais. Muitos já operam no limite nas zonas mais atingidas.

Madri e Catalunha, as duas regiões mais ricas e industrializadas do país, também são as áreas mais afetadas pela pandemia, concentrando o maior número de casos e de fatalidades.

