Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

No dia 02 de outubro, cerca de 800 candidatos vão disputar o cargo de deputado no estado do Rio Grande do Sul. Eles serão os representantes da população gaúcha na Assembleia Legislativa. Mas quais são as funções desta posição?

No Rio Grande do Sul, 55 deputados estaduais devem assumir o cargo em 2023. Com mandato de quatro anos, eles participam das sessões plenárias do parlamento estadual e dos trabalhos das comissões, onde elaboram e aprovam as leis do estado.

“Além de representar o povo em âmbito estadual, compete a eles fiscalizar os atos do Poder Executivo do Rio Grande do Sul”, acrescenta Marília Piantá, assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

O cargo de deputado estadual é o segundo a ser votado. Na hora de escolher o candidato, o eleitor deve digitar cinco dígitos na urna eletrônica, para que assim seu voto seja computado. “Se o eleitor votar apenas com os dois primeiros dígitos, o voto vai para a legenda do partido. Para votar em um candidato específico, é preciso digitar os cinco dígitos correspondentes”, afirma.

Em caso de dúvidas, o TRE-RS possui canais digitais para contato através do site https://tre-rs.jus.br.

