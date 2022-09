Política Especial Eleições: saiba quais são as funções do presidente da República

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente do Brasil. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No Brasil, uma república presidencialista, o cargo de chefe de Estado e chefe de governo se concentram em uma só pessoa: o presidente eleito. Como chefe de governo, ele é responsável por gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, escolher ministros, dentre outras atividades.

Já como chefe de Estado, o presidente é o representante da nação perante o mundo: “Cabe a ele a participação em convenções, acordos e tratados internacionais, além de receber autoridades estrangeiras e fazer grande parte do trabalho diplomático”, explica Marília Piantá, assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

