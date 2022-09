Política Especial Eleições: saiba quais são as funções de um deputado federal

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Dos 31 deputados federais gaúchos em exercício hoje na Câmara dos Deputados, 27 buscam a reeleição. Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

O primeiro turno das eleições de 2022 acontece neste domingo, 02 de outubro. Nesta data, milhões de eleitores de todo o país irão às urnas para votar em quem os representam. No Rio Grande do Sul, mais de 500 candidatos apresentaram seus nomes na Justiça Eleitoral para concorrer a uma das 31 cadeiras de deputado federal. Mas o que faz um político neste cargo?

Eles são os representantes do povo no âmbito federal e propõem e aprovam leis e emendas que serão válidas para todo o território do Brasil. “Além disso, são os deputados federais que autorizam, por dois terços dos seus membros, o ingresso e a instauração de processos contra o presidente e o vice-presidente da República e os Ministros de Estado”, destaca Marília Piantá, assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

É também o deputado federal quem aprova ou não as medidas provisórias, propostas pelo presidente. Ao todo, são 25 coligações disputando as vagas no estado. Dos 31 deputados federais gaúchos em exercício hoje na Câmara dos Deputados, em Brasília, 27 buscam a reeleição.

