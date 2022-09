Política Especial Eleições: saiba quais são as funções de um governador

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

O Palácio Piratini é a sede do Poder Executivo gaúcho. Foto: Gustavo Mansur Foto: Gustavo Mansur

Faltam apenas seis dias para as eleições deste ano, quando serão escolhidos deputados estaduais, federais, distritais, senadores, governadores e o presidente da República. Mas você sabe o que faz o mais elevado cargo político de um estado, o governador?

No Rio Grande do Sul, 10 candidatos disputam o cargo nesta eleição. Cabe ao chefe do executivo gaúcho conduzir as ações jurídicas, políticas e administrativas. O governador administra toda a máquina pública estadual e implementa políticas de segurança, educação e saúde, por exemplo, controlando as finanças do Estado e coordenando investimentos.

“Todo candidato a governador que está concorrendo na eleição tem um plano de governo publicado no site do registro de candidatos da Justiça Eleitoral. Qualquer eleitor pode acessar e verificar os planos de governo, se aquelas propostas atendem aos anseios e às expectativas que esse eleitor tem em relação ao governador do Estado”, aconselha Vinicios Cavalcante, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

As informações sobre todos os candidatos podem ser conferidas no site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/.

