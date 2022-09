Política Especial Eleições: saiba quais são as funções de um senador

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Senadores representam os estados no Senado Federal, uma das Casas do Congresso Nacional. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal possuem três senadores para os representarem no Congresso Nacional. Nas eleições deste domingo (02), será escolhido um senador para ocupar uma dessas vagas. No Rio Grande do Sul, 10 candidatos disputam a posição de representante dos gaúchos por oito anos. Mas quais são as funções e principais atribuições de um senador?

“Senadores representam os estados no Senado Federal, uma das Casas do Congresso Nacional, são competentes para processar e julgar o presidente, vice-presidente e Ministros de Estado em crimes de responsabilidade, e também têm a função de aprovar as leis que terão vigência em todo o território nacional”, explica Marília Piantá, assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Senadores e senadoras atuam ainda como legisladores, na proposição de leis e no debate de projetos criados por outros colegas de Plenário ou Câmara dos Deputados, além de possuir o dever de atuar na fiscalização do governo federal. Devido à maior experiência política de seus membros, o Senado deve ter discussões mais profundas e análises mais meticulosas antes das tomadas de decisões. A aprovação de autoridades, como os Ministros de Tribunais Superiores indicados pelo presidente, também faz parte do trabalho atribuído ao cargo.

