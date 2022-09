Política Eleições 2022: maioria dos mesários é formada por mulheres e pessoas com ensino superior completo

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, quase 1,8 milhão de pessoas trabalharão nas seções eleitorais no País Foto: Divulgação Ao todo, quase 1,8 milhão de pessoas trabalharão nas seções eleitorais no País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O perfil dos mesários que trabalharão nas eleições deste ano no Brasil é composto por uma maioria de mulheres, com ensino superior completo e idade entre 35 e 39 anos, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ao todo, quase 1,8 milhão de pessoas estarão trabalhando nas seções eleitorais no dia 2 do mês que vem, data em que será realizado o primeiro turno. O segundo turno, se houver, ocorrerá no dia 30 de outubro para os cargos de presidente e governador.

Entre outras funções, neste ano os mesários ficarão responsáveis por fiscalizar o eleitor para que ele entregue o celular antes de ir para a cabine de votação. A pessoa só terá acesso à urna caso deixe o aparelho com os mesários. O mesmo vale para quem tem porte de arma de fogo – exceto para integrantes das forças de segurança.

Conforme o TSE, dos 1.793.990 mesários destas eleições, 1.222.563 (68%) são mulheres e 571.398, homens. Outros 29 não informaram o gênero à Justiça eleitoral. Não consta no cadastro de mesário a informação sobre raça de quem se credenciou para trabalhar no pleito.

A faixa etária com mais representantes é de 35 a 39 anos, com 306.341 pessoas. Quem tem ensino superior completo é maioria, com 647.316 (26% do total). Há ainda 49.212 pessoas (2,74%) com o ensino fundamental incompleto. A maior parte é de solteiros (62,7%), seguidos dos casados (31,47%) e divorciados (4,63%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política