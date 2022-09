Rio Grande do Sul 19ª edição da Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, registra recorde de público

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Cerca de 170 mil pessoas compareceram ao evento Foto: Divulgação Cerca de 170 mil pessoas compareceram ao evento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o tema “Tempo de Celebrar”, a 19ª Festa Nacional do Moranguinho, realizada em Bom Princípio, no Vale do Caí, registrou recorde de público, segundo balanço divulgado no domingo (25).

Cerca de 170 mil pessoas compareceram ao evento, superando o número da última edição, em 2019, que foi de 130 mil. Outro destaque foi a comercialização de 12 toneladas de morangos in natura durante a festa.

O evento foi realizado no Parque Municipal de Bom Princípio nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 25 de setembro.

O presidente da comissão da Festa Nacional do Moranguinho, Bernardo Oliveira Rodrigues, ressaltou a importância da participação da comunidade no evento e a valorização do produtor da fruta. “Todos nós temos muito para comemorar. Os resultados auferidos são oriundos do trabalho da equipe comprometida com a cidade e a festa. E esse será o grande legado para a próxima edição do evento, que deve ocorrer em setembro de 2023”, disse Bernardo.

