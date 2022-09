Rio Grande do Sul Inscrições para o vestibular da UFRGS iniciam no dia 10 de outubro

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











São oferecidas 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação Foto: Ramon Moser/Ufrgs São oferecidas 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação. (Foto: Ramon Moser/Ufrgs) Foto: Ramon Moser/Ufrgs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Permanente de Seleção da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou, nesta segunda-feira (26), o edital do vestibular de 2023. São oferecidas 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação.

As inscrições poderão ser feitas da 0h do dia 10 de outubro até as 23h59min de 10 de novembro, exclusivamente pelo site vestibular.ufrgs.br. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

A taxa de inscrição custa R$ 145. No edital, estão as informações gerais sobre o processo seletivo, incluindo a distribuição das vagas, os critérios para ingresso na universidade e os detalhes da aplicação das provas.

Uma das novidades é a inclusão do curso de “Ciências Biológicas: Ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira”, que contava anteriormente com seleção específica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul