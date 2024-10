Cláudio Humberto Especialista acusa STF pela alta do crime no Rio

Por Cláudio Humberto | 19 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

É “consequência direta” de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), impondo restrições à atuação policial nas favelas do Rio, a onda sequestros de ônibus usados como barricada para impedir a passagem de viaturas a caminho de operações policiais. A afirmação é de Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça e um dos maiores especialistas em segurança pública, no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e TV BandNews. A decisão do STF atendeu a ação movida do PSB. Humm…

Territórios ‘ocupados’

Após a decisão do STF, as facções criminosas ampliaram seu domínio de cerca de 1.400 para mais de 1.700 favelas cariocas, afirma Monteiro.

Sociedade desprotegida

Como policial pode ser preso por combater o crime, diz o procurador, as operações caíram 60% e aumentaram em 1.700% os ataques a viaturas.

Bandidos adoraram

O STF proibiu até a policia usando helicóptero, que revertia a vantagem de bandidos posicionados no alto das favelas disparando contra policiais.

Endosso pleno

O STF impossibilitou a ação e permanência da polícia em favelas, “salvo em situações excepcionais” nunca devidamente esclarecidas.

Caso Mariana: gastos esvaziam caixa dos ingleses

Às vésperas da audiência na Justiça de Londres sobre indenização das vítimas do desastre de Mariana (MG), segunda (21), o escritório inglês Pogust Goodhead teve que pedir mais US$150 milhões dos financiadores para continuar tocando a ação que está apenas no início. O próprio fundo abutre Gramercy divulgou a informação em seu site. A estimativa é que o PG já queimou US$550 milhões investidos na causa pelo fundo em um ano, patrocinando eventos e viagens internacionais de seus advogados, inclusive de helicóptero, até para inaugurar galerias.

Dívida bilionária

Tom Goodhead, do PG, admitiu na Austrália que sua banca deve mais de US$1 bilhão a financiadores de litígios, metade com o caso Mariana.

Bateu o desespero

Goodhead tenta evitar que vítimas endossem o acordo BHP-Vale com a União, no fim do mês, para não enfraquecer a ação de Londres.

Interferência

As vítimas de Mariana se queixam de interferência dos ingleses na Justiça brasileira, aconselhando-as a não assinarem o acordo no Brasil.

Passar pano é crime

Esperam-se providências do ministro do STF André Mendonça sobre a decisão do governo Lula (PT) de mandar para sua comissão de ética, e não para a Policia Federal, que tem inquérito em andamento, as duas novas denúncias de assedio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida.

X cresce no Brasil

A censura decretada pelo Supremo Tribunal Federal, fez bem à rede social “X”, ex-Twitter, que pulou do 11º para o 7º site mais acessado do Brasil, segundo a plataforma Similarweb, à frente até do Instagram.

Fogo interno

Causou reações públicas discretas a decisão de Flávio Dino de investigar Marcel van Hattem (Novo-RS) por discurso na Câmara contra delegado da PF. Mas bombou nos grupos de Whatsapp dos parlamentares.

Inauguração fake

Dispensado das funções de “ministro da tragédia” no Rio Grande do Sul, o chefe da Secom, Paulo Pimenta, fez inauguração fake do aeroporto de Porto Alegre. O pagador de impostos, que bancou seu passeio nas asas da FAB, só poderá usar o Salgado Filho a partir de segunda-feira (21).

Camilo e a baixaria

A dança erótica que um travesti fez em palestra na UFMA, revelada pelo site Diário do Poder, rendeu no Congresso. Tem moção de repúdio a pedido de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana.

PT paga mico por Maduro

Um dia após revelação de que o PT assinou documento de partidos da esquerda da América Latina para reconhecer a “vitória” do ditador Nicolás Maduro, a União Europeia divulgou resolução dos 27 membros que avisa: só reconhece vitória com comprovantes verificáveis.

Brasileiro de destaque

Ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, o diplomata Roberto Azevêdo será o palestrante inaugural do Congresso Internacional da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), em Salvador (BA), dia 30.

Líder em ascensão

O vereador carioca Pedro Duarte (Novo) estará no International Visitor Leadership Programum, intercâmbio para líderes em ascensão, a convite o Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos.

Pensando bem…

…em relação à política, Jesus é laico.

PODER SEM PUDOR

O desprevenido

Ainda em 1960, nos tempos áureos do Palácio Tiradentes, o deputado José Maria de Alkmin, conhecido mão de vaca, conversava em um corredor com o jornalista Murilo Melo Filho quando de ambos se acercou um mineiro: “Dr. Alkmin, minha mulher está grávida há nove meses. O nosso filho vai nascer a qualquer momento. E eu estou desprevenido porque não tenho um centavo para o enxoval.” E Alkmin, rápido: “Meu filho, se você, que teve nove meses para se preparar, será pego desprevenido, imagine eu, que somente agora estou sendo apanhado inteiramente de surpresa…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

