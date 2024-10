Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 19 de outubro de 2024

(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pontos de descanso

O deputado Issur Koch (PP) oficiou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Transportes Terrestres solicitando a construção de pontos de parada e descanso para motoristas profissionais na BR-116, no Trecho Fronteiriço com o Uruguai. A solicitação atende à reivindicação apresentada pela Câmara de Vereadores de Jaguarão (RS), frente ao amplo fluxo de motoristas de transporte de cargas e de passageiros na via, que demanda a instalação dos espaços para garantir o cumprimento da “Lei dos Caminhoneiros”, que estabelece a obrigatoriedade de períodos de descanso para estes profissionais. “Da mesma forma, estaremos contribuindo decisivamente para a segurança viária na Fronteira com o Uruguai, minimizando os riscos de acidentes na rodovia, assim como em toda região Sul do Estado”, destaca Issur.

Doação de lenços

Em meio às mobilizações alusivas à campanha Outubro Rosa no Legislativo estadual, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha promove a partir da próxima semana a “Campanha de Doação de Lenços”. A ação visa arrecadar lenços a serem utilizados por pessoas em tratamento contra o câncer de mama, que serão distribuídos entre pacientes do Estado. Em paralelo à campanha, o órgão promoverá, em parceria com o IMAMA, a exposição “Cicatrizes que florescem – uma jornada de força e esperança”, que representa “um tributo à jornada de força e esperança de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, trazendo à tona histórias de luta, esperança e renascimento”.

Porto no Litoral

O deputado Luciano Silveira (MDB) celebrou nesta sexta-feira a celebração do contrato de adesão do Porto Meridional de Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho. Para o parlamentar, a obra representa significativa importância para a economia do RS, que deve fomentar diversas regiões do território gaúcho, com destaque para a Serra. “A obra trará o fomento de dois mil empregos diretos e cinco mil indiretos, trazendo novas perspectivas, empreendimentos e giro na economia da região. O estado e nossa região dão mais um passo importante para a modernização e fomento do comércio nacional e internacional, realizando um sonho já de mais de 200 anos”, pontua Luciano.

Boas práticas pedagógicas

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT), lançou nesta sexta-feira a segunda edição do Livro das Boas Práticas Pedagógicas das escolas públicas do RS. Desenvolvido pelo colegiado, o material sistematiza os relatos de 79 escolas municipais e estaduais, divididos entre as temáticas de pesquisa e tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, leitura e escrita, valorização de meninas/mulheres e combate à violência. “Com muito orgulho destacamos a importância da autoria dos e das professoras e estudantes como intelectuais atores e refletores de sua prática pedagógica”, afirma Sofia.

Olivoturismo em pauta

Presente nesta sexta-feira na 3ª Olifeira, em Guaíba, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) palestrou sobre a importância do “olivoturismo”, ramo dedicado a mostrar aos visitantes como é feito o cultivo das oliveiras e a produção das azeitonas, além da elaboração e degustação dos azeites extravirgens. O parlamentar destacou também os prêmios internacionais das mais de 40 marcas gaúchas do setor, que produzem quase meio milhão de litros de azeite extravirgem por ano. Realizada neste final de semana, a feira conta com expositores da indústria, comércio e serviços, destacando o selo de Inovação, Tecnologia e Qualidade dos azeites, que reforça a excelência e a valorização do produto gaúcho.

(Instagram: @obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

