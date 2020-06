Acontece Especialista dá dicas para cuidar da saúde no inverno

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Anhanguera)

A estação mais fria do ano já começou. Além do frio, o inverno provoca a redução da umidade do ar e a concentração de poluentes e alérgenos aumenta. Com isso, algumas doenças características da estação começam a aparecer, como gripes, resfriados, bronquites, amidalites, pneumonias, rinites alérgicas, entre outras.

Por isso, é importante estar atento aos hábitos e se dedicar à prevenção, como explica Diego Silveira Siqueira, coordenador do curso de Enfermagem da Anhanguera de Porto Alegre: “a melhor maneira de combater doenças típicas do inverno é a prevenção. O tratamento, muitas vezes, pode ser simples, porém o contágio é rápido, então se prevenir é a melhor forma de enfrentar a estação com tranquilidade”, explica o professor.

Confira algumas dicas para fortalecer a imunidade:

· Lave as mãos: com a pandemia, já se discutiu amplamente a importância de higienizar as mãos. Com gripes e resfriados, é a mesma coisa. Mantenha as mãos limpas, inclusive após tossir ou espirrar, para que o vírus e/ou bactéria não continue presente.

· Mantenha-se hidratado: o inverno, geralmente, é uma estação com baixa umidade do ar, o que gera o ressecamento das vias aéreas e provoca a doença. Então, além de beber água, outra dica é colocar toalhas úmidas no ambiente, para evitar o tal ressecamento.

· Cuide da Alimentação: a alimentação saudável e a prática de atividades físicas, mesmo que em casa, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Uma conduta com vitaminas, principalmente a C, são bastante indicadas. Alimentos como: limão, laranja, abacaxi, acerola, gengibre, couve e cenoura são os melhores para prevenção. Sopas, caldos e chás também podem auxiliar a manter o corpo na temperatura adequada.

· Tome banho de sol: a exposição ao sol é importante para aumentar a imunidade. Em caso de deficiência de vitamina D, a reposição deve ser orientada por um nutricionista.

