Unimed Porto Alegre entrega 10 toneladas de alimentos para a Campanha do Agasalho 2020

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

A entrega foi feita na Fundação de Assistência Social (Fasc), nesta última sexta-feira (19). (Foto: Divulgação/ Unimed Porto Alegre)

A Unimed Porto Alegre doou 10 toneladas de alimentos em cestas básicas para a Campanha do Agasalho desenvolvida pela Prefeitura de Porto Alegre. A ação atende uma demanda emergencial por mantimentos em função da pandemia do novo coronavírus. Além disso, a cooperativa médica está mobilizando seus públicos para doarem roupas nos drive thru disponibilizados pela Prefeitura da capital gaúcha.

“Entregamos uma quantidade relevante de alimentos, nesse período de pandemia que estamos vivendo, para fazermos a diferença na vida de tantas famílias que estão passando por momentos difíceis”, informa o gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre, Gerson Silva.

A Unimed Porto Alegre, que vem trabalhando desde o início da pandemia de forma intensa para orientar e auxiliar clientes, colaboradores, cooperados e sociedade, está com atuação direta também em comunidades. Entre outras ações, a cooperativa também distribuiu cestas básicas para 80 famílias atendidas pela Instituição de Ensino Infantil Piu Piu, localizada na Vila Planetário. O objetivo é minimizar as dificuldades que a pandemia gerou aos moradores da região. O apoio emergencial dará condições de alimentação as famílias que vivem da renda do trabalho reciclado ou com atividades informais.

Além da Instituição de Ensino Infantil Piu Piu, a cooperativa médica presta auxílio e atua também na Associação Cristã de Moços, na Kinder – Centro de Integração da Criança Especial, na Aldeias Infantis SOS, no Instituto Vida Solidária, no Amparo Santa Cruz, na Casa do Menino Jesus de Praga, na Aldeia da Fraternidade, na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, na Associação de Cegos Louis Braille, na Fundação Tênis e no Projeto Educando Com Arte.

