Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ GettyImages/ Sesc-RS)

Estar em casa não é motivo para ficar parado sem se exercitar. Pensando nisso, a proposta da Academia On-Line do Sesc/RS é oferecer aulas de ginástica ao vivo nos turnos da manhã, tarde e noite via salas virtuais na plataforma Zoom com a orientação de um educador físico.

As matrículas podem ser feitas pelo site, onde também está disponível a grade horária das aulas, que também pode ser consultada nas Unidades de todo o RS. O valor da mensalidade é R$ 19,90 para todos os públicos.

A Academia On-Line do Sesc/RS oferece mais de 200 aulas por mês, com horários para as modalidades power mix, funcional, pilates solo, ritmos, GAP, abdominal, HITT, ginástica para a maturidade e alongamento. Após efetuar o pagamento, o aluno receberá, em até 24h, um link de acesso às aulas do mês adquirido. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99157-9846.

