Acontece Bancos públicos e suas ações durante a pandemia será tema do próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

O Tá na Mesa segue analisando os diferentes impactos da pandemia de coronavírus nos mais variados setores e segmentos da economia gaúcha e brasileira. O foco do encontro virtual, que acontece nesta quarta-feira (24), às 12h, será no tocante ao mercado financeiro e o acesso ao crédito, tão escasso e cheio de dificuldades para contratações, mesmo diante de um cenário de dificuldades que vem sendo enfrentado pela classe produtiva.

Para falar sobre o tema “O papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19”, a presidente da Federasul, Simone Leite, recebe os presidentes do Banrisul, Claudio Coutinho e do Badesul, Jeanette Lontra, que irão apresentar as ações de cada instituição diante do momento de crise, tais como ações de enfrentamento e de colaboração e alternativas de crédito para manutenção da economia e do emprego no Rio Grande do Sul.

Tá na Mesa

O papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19

Convidados:

Claudio Coutinho – presidente do Banrisul

Jeanette Lontra – presidente do Badesul

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data:

Horário: 12h

Onde assistir: clique aqui.

