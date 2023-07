Porto Alegre Espera por visto para viajar aos Estados Unidos diminui em Porto Alegre e em outras capitais brasileiras

O consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre localiza-se na avenida Assis Brasil, 1.889, no bairro Passo D'Areia

O processo de obtenção do primeiro visto de turismo ou de negócios para viajar aos Estados Unidos vem se tornando mais rápido. De acordo com um levantamento realizado pela AG Immigration, escritório sediado em Washington e especializado em advocacia migratória, o tempo de espera para agendamento diminuiu em Porto Alegre e em outras capitais.

Em São Paulo, atualmente, quem entrar na fila hoje vai aguardar 251 dias. Embora sejam mais de oito meses, o período é bem inferior ao registrado em junho, quando o atendimento tinha previsão de 615 dias. Isso representa uma queda de quase 60%. No Rio de Janeiro, a redução no tempo de espera foi ainda maior, superando 70%: passou de 478 dias para 126. Em Brasília, a variação foi similar: caiu de 493 para 154 dias.

Em Porto Alegre, houve uma queda de 46% na comparação com o mês passado e, atualmente, as pessoas precisam aguardar 273 dias. Já em Recife, com a fila 34% mais rápida, o agendamento leva 296 dias. Quem fez a solicitação no começo deste ano e só conseguiu agendamento para 2024 pode requisitar a remarcação para uma data mais próxima.

Se o processo de obtenção do visto está mais célere, por outro lado, também está mais caro. Houve um reajuste da taxa em 17 de junho. O valor subiu de US$ 160 para US$ 185. Segundo a cotação atual do dólar, é preciso desembolsar aproximadamente R$ 910, cerca de R$ 120 a mais do que vinha sendo cobrado até meados do mês passado.

Procedimentos

Os primeiros passos para obter o documento são o preenchimento de um formulário on-line e o pagamento da taxa. Em seguida, deve-se fazer o agendamento de uma entrevista na embaixada dos EUA em Brasília ou nos quatro consulados, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. No Brasil, vistos de turismo e de negócios respondem por mais de 90% de todos os pedidos. No caso da emissão de vistos para estudo ou trabalho, o processo geralmente é mais rápido.

A validade do visto de turismo é de dez anos. Dentro desse período, ele pode ser usado em diferentes visitas aos Estados Unidos. O tempo de permanência em cada viagem, no entanto, é definido pela equipe de imigração que recebe o passageiro após o desembarque, sendo geralmente inferior a seis meses. Com o visto de turismo, não é autorizado trabalhar ou estudar no país. Apenas cursos de baixa carga horária são permitidos.

