Dicas de O Sul Espetáculo sobre a origem do povo gaúcho será encenado no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Com mais de 90 artistas em performance, as duas sessões terão entrada franca. Foto: Divulgação Com mais de 90 artistas em performance, as duas sessões terão entrada franca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A rica história gaúcha ganhará destaque no palco das tradições do Rio Grande do Sul. No próximo final de semana, dias 17 e 18 de setembro, sempre às 19h, o Parque Harmonia, em Porto Alegre, será a sede do espetáculo teatral Quatro Tentos de Uma Raça – do Cipreste ao Piratini, dirigido por Rinaldo Souto.

As duas sessões terão entrada franca, sem a necessidade de prévia confirmação. Com mais de 90 artistas em performance, a história conta a origem do povo que forma o gaúcho. “Também será uma imersão na Província de São Pedro do Rio Grande, pelos idos de 1835. Abordando, de forma lúdica, os motivos que desencadearam a Guerra dos Farrapos, os planos e estratégias dos líderes farroupilhas”, revela Rinaldo Souto, criador e diretor.

Edição 2022

Neste ano são mais de 70 atrações culturais, entre shows, espetáculos teatrais, declamações e apresentações instrumentais. “Estamos satisfeitos com o envolvimento das pessoas que chegam ao parque. Temos uma programação com diversidade cultural e étnica para todos conhecerem ainda mais o nosso Rio Grande e as pessoas que construíram a nossa tradição”, afirma Liliana Cardoso, presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas.

O Acampamento Farroupilha

O Acampamento Farroupilha 2022 é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks.

A programação e mais informações estão disponíveis em www.acampamentofarroupilhapoa.com.br

