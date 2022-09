Política Supremo multa ex-ministra Damares por informações falsas sobre Lula

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidata ao Senado pelo Republicanos divulgou vídeo sobre falsa cartilha que ensinava jovens a usar crack Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Candidata ao Senado pelo Republicanos divulgou vídeo sobre falsa cartilha que ensinava jovens a usar crack. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a condenação da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) em pagamento de R$ 5 mil de multa por ter publicado vídeo em suas redes sociais com informações falsas sobre o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As publicações, feitas no dia 2 de agosto, tratam de um mesmo vídeo com o título “Governo Lula ensinava em cartilha como os jovens deveriam usar crack”, que foi distribuído no YouTube, Twitter, Facebook e Instagram da candidata.

Damares é candidata ao Senado no Distrito Federal pelo Republicanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política