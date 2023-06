Saúde Espirros e coceira: veja três dicas para evitar rinite e alergias

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A inversão de temperatura pode deflagrar uma crise. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você sabe qual é a relação entre o tempo frio e a piora das alergias? A médica imunologista Martina Cattaccini vai explicar. E você ainda vai conhecer três dicas para evitar a rinite e alergias.

É bom ressaltar que a inversão de temperatura pode deflagrar uma crise no caso da rinite vasomotora, também chamada de rinite não alérgica.

Nesses casos, a doença não está relacionada ao contato com o pó e o ácaro, mas com a mudança brusca de temperatura que altera a contração dos vasos sanguíneos do nariz e faz com que haja uma crise. Um exemplo é a pessoa que entra em um local com ar-condicionado e começa a espirrar.

“O que acontece com mais frequência no outono e inverno por tratar-se de uma época com maior circulação de vírus respiratórios é que a alternância de temperatura promove um ambiente mais propício para a proliferação deles e isso faz com que aumente a quantidade de pessoas com episódios de rinite”, explica a médica.

Por isso, aprenda três dicas simples e eficientes para evitar rinites e alergias.

Dica 1 – Faça lavagem nasal duas vezes ao dia: Nosso nariz é como se fosse um filtro. A lavagem ajuda a tirar as sujidades, os vírus e até os ácaros que estão depositados na região.

Lavar o nariz é como escovar os dentes, a gente faz uma higiene local e isso dificulta o aparecimento de sintomas das alergias e diminui o risco de a pessoa ficar doente.

Dica 2 – Cuide da alimentação: Invista em uma alimentação saudável, coma alimentos frescos e fuja dos ultraprocessados, eles contribuem para que a sua imunidade fique mais baixa.

Dica 3 – Avalie a deficiência nutricional: Deficiências de vitaminas D, A, e dos minerais zinco e ferro, por exemplo. Tudo isso favorece o aparecimento de mais infecções e faz com que o sistema imunológico tenha mais dificuldade de lidar com as alergias.

“Quando o indivíduo apresenta um quadro de repetição é importante que isso seja avaliado e tratado de forma adequada”, alerta a imunologista.

Lavagem nasal

Veja o passo a passo para a lavagem nasal:

– lave as mãos e assoe o nariz;

– se estiver usando uma seringa, aspire o soro fisiológico –em temperatura ambiente ou morno, nunca gelado – e retire a agulha, caso tenha usado para puxar o líquido; se possuir, coloque o bico de silicone específico para a lavagem nasal;

– abra a boca, incline a cabeça para o lado contrário da narina que for lavada e pare de respirar por um momento (essa dica evita a sensação de afogamento que o soro pode causar no nariz);

– coloque a seringa no nariz em direção à nuca, sem tocar no septo nasal, que é a cartilagem que separa o nariz em dois lados;

– introduzia o soro, que sairá pela outra narina carregando a sujeira.

Se estiver usando a garrafa de plástico ou a lota, o processo é o mesmo. Na garrafa, é necessário fazer uma pressão suave para que o soro siga seu caminho; já a lota deve ser inclinada até que o soro desça pelo nariz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/espirros-e-coceira-veja-tres-dicas-para-evitar-rinites-e-alergias/

Espirros e coceira: veja três dicas para evitar rinite e alergias

2023-06-10