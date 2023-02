Grêmio Esportes da Sorte é a nova patrocinadora da camisa do Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Esportes da Sorte é uma nova casa de apostas Foto: Reprodução Esportes da Sorte é uma nova casa de apostas (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio tem um novo patrocinador em sua camisa. A “Esportes da Sorte” é a nova patrocinadora do clube. A informação foi confirmada pela jornalista Fabíola Thiele. Segundo ela, a casa de apostas já estaria fechada com o Tricolor.

Com um contrato válido por três anos, a nova parceria deve investir a quantia de R$ 25 milhões anuais, totalizando R$ 75 milhões. O valor é maior do que o atual patrocinador da camisa, o Mr. Jack Bet, que desembolsa R$ 5 milhões anualmente. A marca deve ser fixada entre o escudo do Grêmio e o logo da fornecedora de material esportivo Umbro.

A casa de apostas é mais uma marca a apostar na visibilidade do Grêmio, que vem ganhando destaque após o retorno à primeira divisão do Brasileirão e com a contratação do centroavante Luis Suárez.

