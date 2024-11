Notícias Esposa diz que a demissão do ex-ministro Silvio Almeida foi “injustiça” e que o feminismo não a acolheu

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Empresária disse que não se sentiu acolhida pelo feminismo e que há “interesses pessoais” por trás das denúncias. (Foto: reprodução/IG Ednéia Carvalho)

A esposa do ex-ministro Silvio Almeida, Ednéia Carvalho, classificou as denúncias de assédio contra o marido e a demissão dele do Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula como uma “injustiça”. Em publicação em rede social nessa semana, ela disse que a situação tirou sua paz. “É algo que nem sei explicar”, afirmou.

Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do cargo de ministro no início de setembro, após ser acusado de praticar assédio sexual contra ao menos dez mulheres. A titular do Ministério da Igualdade Racial, Anielle Franco, seria uma das vítimas. As denúncias são investigadas pela Polícia Federal (PF).

Proprietária do ateliê Afrikanéia, Ednéia Carvalho disse no texto que se sentiu abandonada pelo movimento feminista. “Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu, nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda. Eu lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais”, escreveu. O Me Too foi responsável por levar a público as acusações contra o ex-ministro.

A empresária ainda insinuou haver um aspecto racial no caso. “Um homem negro, uma mulher negra, estão sendo acusados de serem arrogantes e autoritários. É sempre assim. A branquitude não aceita a negritude com poder”, destacou. “Nós, sua família e seus amigos, estamos com você e aguardando a justiça de Deus e de Xangô [orixá que representa a Justiça nas religiões de matriz africana]”.

Segundo o relato de Ednéia, o casal se viu ser abandonado por pessoas próximas que se afastaram diante das denúncias de que Silvio Almeida teria assediado mulheres. Porém, ela afirmou que a maioria das pessoas os apoiou. “Tivemos decepções, sim tivemos, teve quem pulou do barco, teve quem soltou a nossa mão, mas uma minoria que chega a ser irrelevante tamanha foi a rede de apoio que recebemos.”

“Seguimos ansiosos por justiça meu amor, conte comigo sempre, amo você demais!”, concluiu, referindo-se ao marido.

A publicação traz uma foto dela junto de Silvio Almeida e a filha do casal, Anesu. Ednéia afirma encontrar-se feliz por estar em São Paulo e que Brasília não a fez bem. Além disso, relata uma mensagem que recebeu de uma amiga: “Qualquer pessoa que tenha cruzado o Silvio com seriedade nessa vida tem a certeza de que nada do que tem sido atribuído a ele faz o menor sentido…!!”.

Depoimento

Em depoimento à Polícia Federal em outubro, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou ter sofrido importunação sexual do ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania.

A ministra chegou à sede da PF para depor por volta das 10h30 e permaneceu no local por cerca de uma hora. No termo de declaração registrado pela PF, a ministra relatou que os casos de assédio e importunação teriam começado antes mesmo da posse de Lula, em 2022, durante a transição entre os governos.

