Rio Grande do Sul Esquema de tráfico internacional de drogas pelo porto de Rio Grande é alvo de megaoperação

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Transporte de cocaína e haxixe tinha como destinos frequentes a África e a Europa. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nessa terça-feira (2) na cidade gaúcha de Rio Grande (Litoral Sul) a segunda fase da megaoperação “Hinterland”, que tem como alvo uma organização criminosa atuante na logística de transporte de grandes cargas de drogas em veleiros, embarcações pesqueiras e de apoio marítimo, com destino à África e Europa. Ao menos três pessoas foram presas.

A investigação contou com o apoio da Receita Federal e da Marinha do Brasil. Agentes cumpriram mandados de prisão preventiva, busca e apreensão. Também foram sequestrados imóveis, veículos, embarcações, bem como bloqueadas contas bancárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas. As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre e também foram cumpridas em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.

Durante a apuração do esquema, ficou comprovado o envolvimento do grupo no transporte de aproximadamente 4,6 toneladas de cocaína que seria levada para a Europa. Também havia 3 toneladas de haxixe prestes a serem embarcadas para o Brasil.

A PF conseguiu relacionar alguns dos investigados no flagrante, realizado em 29 de fevereiro. Na ocasião, integrantes da organização tentaram inserir 21 quilos de cocaína no casco de um navio que partiria do Porto de Rio Grande com destino a Portugal.

Os investigados poderão responder pelos crimes tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso as acusações avancem, eles estarão sujeitos a sentenças de até 33 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.

Nova etapa

A nova etapa da ofensiva é motivadas por informações recebidas após a deflagração da Operação Hinterland, em 31 de março do ano passado. No foco inicial já estava a repressão ao tráfico marítimo de entorpecentes entre a América do Sul e a Europa.

Naquela ocasião, 200 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal brasileira cumpriram 534 ordens judiciais, incluindo 17 mandados de prisão preventiva nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia. Também foram percorridos endereços na cidade de Assunción, capital do Paraguai.

(Marcello Campos)

