Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Os gaúchos estão retomando o calendário de eventos do Estado. (Foto: MTur Destinos)

O mês de julho chegou e o Calendário de Eventos do Ministério do Turismo está recheado de atrações para quem deseja aproveitar os destinos de viagem ou curtir eventos culturais, gastronômicos e até religiosos. São diversas opções que vão aquecer o setor do turismo neste inverno.

No Rio Grande do Sul, o calendário de eventos foi retomado e já têm programação boa para anotar na agenda. Em Fagundes Varela (RS), nesta sexta-feira, dia 5, acontece a Festa Dela Colônia, um festejo em homenagem ao imigrante, colono e motorista. O evento contará com comida típica italiana e colonial, além de animação com banda e apresentação dos trajes oficiais do casal de crianças que divulgam a festa.

Também para marcar as raízes coloniais da cidade, em Candelária (RS), será realizada, entre 5 e 7 de julho, a Festa da Colônia. O evento abre espaço para produtos típicos da gastronomia do município, produzidos na zona rural, como cuca, linguiça, schmier, melado de cana, pães diversos, bolachas, tortas e doces variados.

Em Canela, na serra gaúcha, o Festival Colonial da cidade, que acontece de 12 a 28 de julho, celebra a tradição, cultura, trabalho e a contribuição dos imigrantes alemães, italianos e portugueses para a comunidade local. O evento é a oportunidade perfeita para quem gosta ou quer conhecer a cultura e culinária da região.

Por fim, a Festa Junina Municipal de Garibaldi (RS) vai celebrar uma das comemorações mais populares e amadas pelo povo brasileiro. O evento está marcado para o dia 20 de julho, das 15h às 23h, no entorno da Praça Martini.

Paraná

O Festival de Cervejas de Inverno, em Guarapuava, no Paraná, celebra um dos setores que mais crescem e se destacam na região: as cervejas artesanais. A festa, programada para os dias 13 e 14 de julho, promete movimentar o fluxo turístico da região.

Outras regiões

Em Santo Antônio do Pinhal (SP), a Temporada de Inverno da cidade começa nesta quinta-feira (4) e segue durante todo o mês de julho. Entre as atrações, estão shows de música, dança, teatro e mostra de cinema.

Em Minas Gerais, o Festival de Inverno de Poços de Caldas, de 12 a 28 de julho, oferecerá mais de 150 atividades para agitar a cidade ao longo de 17 dias de intensa programação. Haverá atrações para crianças, adolescentes, jovens e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos, tanto na região central quanto nos bairros.

Além disso, em Minas Gerais, o Festival de Inverno de Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, acontece há 50 anos e oferece oficinas de arte, expressão corporal, musicalidade, apresentações teatrais, shows regionais e com artistas nacionais, com entrada gratuita. O evento abre nesta quinta, dia 4, e segue até 21 de julho.

