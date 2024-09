Porto Alegre Esquema de trânsito e transporte da 39ª Maratona Internacional será apresentado nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Os agentes de fiscalização irão mostrar os bloqueios previstos e desvios nos dois dias de evento Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realiza nesta terça-feira (24), às 10h, no auditório da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre a apresentação do esquema especial montado para a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorre nos dias 28 e 29 de setembro. Os agentes de fiscalização irão mostrar os bloqueios previstos e desvios nos dois dias de evento.

A meia maratona, as rústicas e a Maratoninha Kids, que ocorrem no sábado (28), e a maratona no domingo (29), trarão impacto no trânsito e transporte nas regiões Sul e Centro da cidade.

O evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre, terá percurso de 42.195 quilômetros e contará com as participações de maratonistas de diversos países.

