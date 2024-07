Mundo Esquerda obtém vitória histórica no Reino Unido e conquista maioria absoluta no Parlamento

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Keir Starmer é o novo primeiro-ministro britânico. (Foto: Downing Street/Divulgação)

O Partido Trabalhista britânico alcançou uma vitória histórica nas eleições parlamentares, conquistando assentos suficientes para garantir a maioria absoluta no Parlamento do Reino Unido.

Na madrugada dessa sexta-feira (5), o partido assegurou 412 das 650 cadeiras, enquanto os conservadores alcançaram 120 assentos, conforme resultado parcial. Os trabalhistas, assim, voltam ao poder no Reino Unido após 14 anos de domínio do Partido Conservador. Os trabalhistas conquistaram 214 assentos a mais do que na última eleição, enquanto os conservadores perderam 251 cadeiras, uma das piores derrotas da história do partido.

Com o resultado, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer se prepara para se tornar o próximo primeiro-ministro e formar um governo majoritário.

O primeiro-ministro em exercício, Rishi Sunak, reconheceu a derrota e telefonou para Starmer para parabenizá-lo pela vitória. Em um cenário de desgaste econômico e crescente desconfiança nas instituições, o novo governo enfrentará grandes desafios para atender às expectativas de mudança da população.

“Hoje à noite, as pessoas aqui e em todo o país falaram e estão prontas para a mudança”, declarou Starmer aos seus apoiadores em seu distrito eleitoral no norte de Londres. “Vocês votaram. Agora é hora de entregarmos.”

Enquanto os conservadores absorvem o impacto de uma derrota histórica, que deverá desencadear uma disputa pela liderança do partido, a vitória trabalhista reflete o desejo dos eleitores por uma nova direção após 14 anos de turbulência econômica e política. “Nada deu certo nos últimos 14 anos”, afirmou James Erskine, eleitor de Londres, esperançoso com a mudança.

A pesquisa de boca de urna sugeriu que o Partido Trabalhista poderia obter cerca de 410 assentos na Câmara dos Comuns, enquanto os Conservadores ficariam com 131. A BBC projetou que o Partido Trabalhista terminaria com 410 assentos e os Conservadores com 144, marcando a menor representação conservadora em quase dois séculos.

Grant Shapps, futuro ex-secretário de Defesa, após perder seu assento, declarou: “Está claro esta noite que a Grã-Bretanha terá um novo governo pela manhã”.

Novo premiê

Nasciso em Southwark, em Londres, Keir Rodney Starmer vem de uma família de trabalhistas. A forte ligação com o Partido Trabalhista é visível no nome do político de 61 anos, que trás uma referência ao fundador da sigla, Keir Hardie.

Formado em direito, Starmer atuou como advogado especialista em direitos humanos por cerca de 20 anos. Ainda na advocacia, o atual primeiro-ministro trabalhou no Ministério Público do Reino Unido, onde chegou à posição de diretor do órgão. Por seu trabalho na Justiça, ganhou da monarquia britânica o título de cavalheiro em 2014.

Starmer ingressou na política aos 53 anos, quando ganhou uma cadeira no Parlamento do Reino Unido pelo distrito de Holborn e St. Pancras, em Londres. Durante sua atuação, defendeu políticas ligadas à imigração e contra o Brexit, a saída do país da União Europeia.

Cinco anos depois, o novo premiê do Reino Unido assumiu a liderança do Partido Trabalhista, numa tentativa de repaginar a sigla.

