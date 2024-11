Mundo Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

O próximo presidente governará o Uruguai no período de 2025 a 2030. A posse será em 1º de março de 2025. (Foto: Reprodução/Instagram)

Yamandú Orsi, candidato da esquerda, foi eleito presidente do Uruguai com 49,3% dos votos válidos. Com 87% de apuração, o resultado foi divulgado no final da noite desse domingo (24), data do segundo turno do pleito. Seu adversário, o conservador Álvaro Delgado, obteve 46,4%.

A vitória representa a volta do Partido Frente Ampla ao comando do Uruguai após 4 anos da administração de Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de centro-direita.

“Uma coisa é perder as eleições, e outra é ser derrotado. Não estamos derrotados”, disse ele ao reconhecer a vitória do adversário. “Hoje, podemos parabenizar aquele que venceu por ter a preferência [do povo uruguaio], e vamos fazer isso com sinceridade.”

“Hoje os uruguaios definiram quem exercerá a Presidência da República. E quero enviar aqui, com todos esses atores da coalizão, um grande abraço e saudações a Yamandú Orsi”, afirmou Delgado.

Yamandú Orsi

A campanha de Orsi foi apoiada pelo ex-presidente José Mujica. O candidato da esquerda já trabalhou como professor de história e foi governador de uma das regiões do Uruguai. Já Delgado é aliado do atual presidente, Luis Lacalle Pou. Veterinário, ele atuou como secretário da Presidência.

Nos últimos dias de campanha, Orsi apostou em tentar convencer os eleitores pelos bons resultados das eleições legislativas. O partido dele, a Frente Ampla, conquistou 16 das 30 cadeiras do Senado, além de 48 das 99 vagas na Câmara.

Lula

Antes mesmo do resultado oficial anunciar Orsi como presidente eleito, o chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se baseou nas projeções que apontavam a vitória do esquerdista para parabenizá-lo.

“Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, escreveu Lula no X (antigo Twitter). “Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional.”

O próximo presidente governará o Uruguai no período de 2025 a 2030. A posse será em 1º de março de 2025.

A eleição desse domingo foi antecipada como uma disputa acirrada no país com cerca de 3,4 habitantes, conhecido pela política moderada, sem divisões acentuadas entre direita e esquerda.

