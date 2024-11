Mundo Com a volta de Trump ao governo dos Estados Unidos, o império de Elon Musk deve ter nova era de prosperidade

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Um bilionário apoiou o outro na eleição, agora se prepara para colher os frutos. (Foto: Divulgação/White House)

Desde que Donald Trump foi eleito para retornar à Presidência dos Estados Unidos, o megaempresário Elon Musk, que fabrica de carros elétricos a foguetes, ficou cerca de US$ 21 bilhões mais rico. Sua fortuna atingiu quase US$ 300 bilhões, conforme o ranking de fortunas da revista especializada “Forbes”, devido principalmente à valorização das ações da Tesla, sua empresa de veículos.

A proximidade resultante do apoio ao também bilionário que ocupará a Casa Branca a partir de 20 de janeiro deve fazer com que as empresas de Musk prosperarem ainda mais. Vale lembrar que ele aceitou inclusive ocupar cargo de primeiro escalação no futuro governo – uma espécie de “Ministério da Eficiência”.

“Trump é um homem de negócios, assim como Musk. Falam a mesma língua, são conservadores e temem a ascensão chinesa. Muitas regulações que atrapalham a economia devem diminuir”, avalia o paulista Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais.

A SpaceX, empresa de foguetes de Musk, deve ganhar ainda mais contratos com a Nasa (Agência Especial Norte-Americana) e consolidar-se como a maior companhia privada global do setor. O cenário de uma nova corrida espacial, com novas frentes tecnológicas, favorece a Starlink, subsidiária da SpaceX e que fornece internet de alta velocidade em locais remotos, usando satélites de baixa órbita.

A equipe de transição de Trump já sinalizou que a criação de regras federais para veículos totalmente autônomos será uma das prioridades do Departamento de Transportes. Isso favorece a Tesla e os planos de Musk de criar uma frota de robotáxis.

Isso também é positivo para outra empresa de Musk, menos conhecida: a The Boring Company, focada na construção de túneis para reduzir os congestionamentos urbanos.

A Neuralink, de chips cerebrais, deve se beneficiar com queda de regulações que impõem limites éticos a esses dispositivos. Já a plataforma X (antigo Twitter) está perdendo seguidores (e receita). A expectativa é que se transforme numa espécie de “porta-voz” das ideias do governo, acabando com a pluralidade dos debates.

Os especialistas lembram que Musk foi um dos maiores doadores de campanha de Trump (algo entre US$ 120 milhões e US$ 200 milhões, segundo estima a imprensa americana). No cargo de “chefe de eficiência”, promete cortar até US$ 2 trilhões do orçamento federal em gastos que Trump considera supérfluos.

Mesmo que Donald Trump cumpra a promessa de campanha e eleve a tarifa dos produtos importados da China a 65%, especialistas não acreditam em retaliação de Pequim com possível fechamento de fábricas da Tesla naquele país. A instalação de Xangai é a mais produtiva da marca, tendo produzido quase 1 milhão de unidades em 2023.

Este ano, Musk inaugurou uma fábrica que produz baterias na mesma cidade, um investimento de US$ 200 milhões. Para os especialistas, Musk pode ser inclusive um “ponto de moderação” para as relações comerciais entre os dois países. Especialista em China e professor de economia, diz Roberto Dumas comenta:

“Haverá muita negociação e Musk pode se tornar um elemento moderador em uma possível guerra comercial entre China e EUA. O país asiático quer ser líder em tecnologia e é um mercado importante da Tesla, além de ser uma base de exportação de seus veículos”.

A fábrica de Xangai foi aberta em 2019 para impulsionar a indústria chinesa de carros elétricos. Os chineses também têm interesse na tecnologia desenvolvida pela marca, já que querem liderar a corrida de carros autônomos. As autoridades do Gigantes asiático inclusive já autorizaram testes da montadora com esses veículos e os dados produzidos são fundamentais para a ambição de Musk de ter uma frota de robotáxis.

Trump — que já foi crítico feroz dos veículos elétricos — parece ter mudado de opinião em alguns pontos. Ele declarou, após a vitória: “Sou a favor de carros elétricos. Eu tenho que ser, porque o Elon me apoiou muito. Então, eu não tenho escolha”.

Com Musk no governo, espera-se que processos que investigam a segurança dos carros autônomos sejam encerrados. E a montadora será uma espécie de símbolo da bandeira de Trump de valorizar a indústria americana.

Desde que Trump venceu as eleições, o valor das ações da Tesla subiu 28%. Musk tem mais de 411 milhões de ações da Tesla — cerca de 13% das ações ordinárias em circulação — o que o torna o maior acionista individual da montadora. Foi esse movimento de alta que fez sua fortuna bater em US$ 300 bilhões.

A SpaceX, empresa de Elon Musk que fabrica sistemas de transporte espacial, comunicações e sistemas aeroespaciais, já tem contratos de US$ 5 bilhões com a agência especial dos EUA, a Nasa, para realizar pelo menos dois pousos na Lua nos próximos anos. Mas a agência espacial tem ainda US$ 93 bilhões para investir na missão Artemis, que visa permitir a vida humana na Lua e preparar as bases para chegar a Marte.

