Por Carlos Roberto Schwartsmann | 24 de setembro de 2022

O inglês John Charnley, que faleceu, em 1982, era um ícone e um dos nomes mais marcantes da história da medicina. Ele foi o idealizador da substituição do quadril por uma prótese artificial.

A técnica foi precursora da troca de praticamente todas as articulações do corpo humano.

Learmonth publicou no Lancet em 2007: “ The Operation of the century: Total hip replacement”.

Ela é considerada uma das melhores cirurgias da história da humanidade. Por este feito Charnley foi condecorado pela rainha e recebeu o título de “SIR”

Nesta semana o mundo inteiro parou para assistir aos funerais da alteza Elizabeth. Foi um feito de marcante conservadorismo.

De notável obediência ao ritual. Um ato de respeito e admiração pela monarquia. Sim, os ingleses em pleno século XXI, ainda veneram e idolatram o rei!!

Entretanto eles possuem outras peculiaridades singulares: Já dominaram o mundo com as suas colônias (British Empire).

Transformaram a sua fala, o inglês, na língua universal.

Moram numa ilha enevoada, chuvosa, com muito vento e pouco sol. Apesar de terem colonizado a Índia, nunca foram adeptos dos temperos e especiarias.

Se contentam com uma comida sonsa e com pouco gosto.

Tomam mais chá que café e preferentemente as 5 da tarde.

Pouco se importam com o vestuário e a dentição. Bebem até cair no chão! Historicamente, como bons europeus, não tomam banho todos os dias e não cheiram muito bem.

Desiludidos com a comunidade europeia abandonaram o Brexit.

Nunca aceitaram o Euro. Mantiveram a Libra que é a moeda de maior valor no planeta.

Não usam o sistema métrico e as distancias não são medidas em quilômetros, mas sim por milhas.

A altura é medida por inch (2,54 cm) ou foot (30,4cm).

O peso é medido por pound e não por kg! (453 gramas).

O volante do carro está inserido no lugar do carona e dirigem na contramão!!

A polícia não usa arma de fogo, só cassetete.

Criaram os Beatles e os Rolling Stones. Fred Mercury e o Queen. Marcaram a história do Rock com Iron Maiden.

Inventaram o futebol, o esporte mais praticado no mundo!

Já ganharam 96 Prêmios Nobel. O Brasil ainda não ganhou nenhum!

Na faculdade, no ensino da ortopedia, repito tudo isso acima e sugiro que os alunos leiam mais artigos científicos ingleses do que dos americanos que são muito influenciados pelo dinheiro e pelo capitalismo.

Ainda, cito para complementar que, provavelmente, eles são os mais bem educados, polidos, confiáveis e pontuais do mundo. O ego inglês é o maior de todos. Realmente, esses ingleses são muito esquisitos!!

