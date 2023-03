Grêmio “Está bonito ver minha equipe jogar”, diz Renato Portaluppi após classificação diante do Ferroviário pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Renato destacou que o erros fazem parte, mas se disse satisfeito com a equipe

Após a classificação diante do Ferroviário por 3 a 0, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, rasgou elogios para o seu time. Com a vitória, o clube gaúcho garantiu a vaga para a terceira fase da competição

Apesar o placar grande, o time de Renato enfrentou algumas dificuldades para marcar os gols. Ainda no inicio da partida, os cearenses tiveram boas oportunidades para marcar gol, mas acabaram parando no goleiro gremista ou perdendo as oportunidades.

“Não falta treino, não falta qualidade para esses jogadores. Está bonito ver minha equipe jogar. O maior elogio veio da comissão técnica deles depois do jogo. É meu pensamento também, é uma opinião minha, alguém pode discordar, mas o próprio adversário reconheceu isso e o resultado está no campo”, disse Renato.

O comandante gremista começou a entrevista coletiva dizendo que alertou o seu grupo sobre as eliminações de grandes clubes na Copa do Brasil e nos estaduais. O Tricolor abriu o placar com Bruno Alves. Suárez marcou no segundo tempo e Ferreira fechou a conta.

“Parabenizei o adversário, jogaram futebol, nos deram um pouco de problemas, mas minha equipe no intervalo já falei que estava bem. Mais uma vez faltou tranquilidade para fazer os gols. Fizemos o gol no fim do primeiro tempo, mas nada estava resolvido. Continuamos com seriedade no segundo tempo, criando e conseguimos os gols”, disse o treinador.

