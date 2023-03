Inter Cruzeiro faz consulta pelo zagueiro do Inter Rodrigo Moledo

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Mesmo com interesse do clube mineiro, o defensor preferiu ficar no Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Mesmo com interesse do clube mineiro, o defensor preferiu ficar no Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O zagueiro do Inter, Rodrigo Moledo, foi procurado pelo Cruzeiro, de Minas Gerais. Mesmo com o interesse, o zagueiro quer permanecer em Porto Alegre. O experiente zagueiro é peça fundamental no time do técnico Mano Menezes.

O contato com o zagueiro aconteceu através do coordenador técnico do Cruzeiro, D’Alessandro. O ídolo colorado já foi companheiro do defensor e outras oportunidades. O atual coordenador entende que a negociação é complicada e não deve acontecer.

Na temporada de 2023, o zagueiro é reserva da equipe de Mano, sendo reserva imediato de Vitão e Mercado. O atleta de 35 anos é um dos seis jogadores que esteve entre os relacionados nas 11 partidas da equipe na temporada.

O zagueiro está em sua terceira passagem pelo Inter, iniciada desde 2018. É o atleta com mais partidas pelo Colorado no atual grupo. São 234, com 14 gols marcados.

