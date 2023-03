Inter No último treinamento da semana, Mano Menezes define time para a primeira partida da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O duelo com o Caxias ocorrerá no sábado (17), às 16h30 Foto: Ricardo Duarte/Inter O duelo com o Caxias ocorrerá no sábado (17), às 16h30 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter fez, nesta sexta-feira (17), o último treinamento antes de enfrentar o Caxias, pela semifinal do Gauchão. O técnico Mano Menezes já tem o time que começa a partida no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

No treino desta sexta, a imprensa só teve acesso na parte do aquecimento. Durante este período, o técnico colorado falou com Gabriel Mercado. O defensor é uma das peças fundamentais no time de Mano.

Para a primeira partida da semifinal, Mano não terá o centroavante Alemão, que foi suspenso, Mário Fernandes, por lesão muscular, e Gabriel, que está se recuperando da cirurgia no joelho direito.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-ultimo-treinamento-da-semana-mano-menezes-define-time-para-a-primeira-partida-da-semifinal-do-gauchao/

No último treinamento da semana, Mano Menezes define time para a primeira partida da semifinal do Gauchão