Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

O recorde é de Tite que, em 2001 ficou 21 jogos sem perder Foto: Lucas Uebel/Grêmio O recorde é de Tite que, em 2001 ficou 21 jogos sem perder (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além de estar fazendo uma boa campanha no início de 2023, o Grêmio chegou a uma marca expressiva. O clube gaúcho chegou a 20 jogos sem perder e está a um de atingir um recorde que o ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi responsável, em 2001, de 21 jogos de invencibilidade.

Na atual temporada, são 14 jogos, com 12 vitória e dois empatas. Com as últimas seis rodadas da temporada de 2022, o Tricolor chegou a 20 jogos seguidos sem perder. Se vencer ou empatar a primeira partida da semifinal do Gauchão, o time de Renato iguala esta marca.

Outro fato importante é que a classificação do Grêmio rendeu mais de R$ 2,1 milhões aos cofres do clube. No total, são R$ 5,2 milhões na competição. Com isso, o Tricolor atingiu a meta financeira na competição para a temporada.

