Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

O Grêmio anunciou o retorno de Lucas em junho da temporada de 2022 Foto: Reprodução O Grêmio anunciou o retorno de Lucas em junho da temporada de 2022 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio convocou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) para falar sobre a quadro clínico do volante Lucas Leiva. Após realizar um período de exames, o jogador comunicou que encerrou a sua carreia como jogador profissional. A entrevista foi concedida com a presença do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Paulo Caleffi e dos médicos Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo.

O jogador estava afastado dos gramados desde dezembro de 2022 por orientação médica e aguardava novos exames para saber se teria condições de voltar aos gramados profissionalmente. Durante a entrevista, o médico do Grêmio, Márcio Dornelles, falou sobre os três meses de preparação e exames do volante. E que, mesmo com o período de afastamento recomendado pelos médicos, não foi possível liberar o jogador para continuar praticando o futebol profissional.

“Após avaliar os riscos que encontramos, orientamos juntos com todos estes especialistas, que o Lucas não realizasse mais atividades físicas com alto rendimento” disse o médico gremista.

Lucas Leiva fez questão de agradecer todos os clubes que jogou. Ainda destacou que encerrou a sua carreira onde queria, mas não do jeito que ele desejava.

“Queria agradecer o Grêmio por todo apoio que eu recebi desde quando eu voltei. Hoje estou anunciando minha aposentadoria. Só tenho a agradecer. To encerrando onde eu gostaria, não da forma, mas eu tenho certeza que o novo ciclo vai se iniciar de forma brilhante. Agradeço a paciência de todos. Minha saúde vem em primeiro lugar. Agradeço aos três clubes que eu joguei profissionalmente”, disse Lucas Leiva.

Após 15 anos, Lucas Leiva foi anunciado pelo Grêmio em junho da temporada de 2022. O jogador passou os últimos cinco anos defendendo a camisa da Lazio, da Itália. A contratação do jogador passou por diversas semanas de tratativas até chegar a conclusão das negociações.

Carreira

Grêmio (Sub-20) – 2005 e 2006

Grêmio – 2006 – 2007

Liverpool – 2007 – 2017

Lazio – 2017 – 2022

Grêmio – 2022 – 2023

Títulos de Lucas Leiva

Série B de 2005, Gauchão de 2006 e 2007 (Grêmio); Campeão da Copa da Liga Inglesa de 2011/12 (Liverpool); Campeão da Supercopa da Italia de 2017 e 2017 e Campeão da Copa da Itália em 2018/19 (Lazio); Campeão da Copa Sendai de 2005, Campeão Sul-Americano Sub-20 em 2007 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 (Brasil)

