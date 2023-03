Política Ministério Publico Federal investigará se houve peculato no caso das joias

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Procedimento será analisado em um prazo de 30 dias, prorrogáveis por um prazo de 90 dias Foto: Reprodução Procedimento será analisado em um prazo de 30 dias, prorrogáveis por um prazo de 90 dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério do Público Federal (MPF) no Distrito Federal abriu, nesta sexta-feira (17), procedimento preliminar para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por peculato no caso das joias trazidas da Arábia Saudita.

O governo do ex-presidente tentou trazer ao Brasil, de forma irregular, joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões. Os objetos foram dados de presente pelo regime da Arábia Saudita, após o governo brasileiro fazer uma missão oficial ao país árabe.

O procedimento preliminar foi aberto a partir da denúncia da deputada federal Luciane Cavalcanti (PSOL-SP). O procurador do MPF no DF Caio Vaez Dias é o responsável pelo caso. O g1 tenta contato com a defesa de Jair e Michelle Bolsonaro.

As joias acabaram retidas na Receita Federal, devido à falta de declaração de entrada, porém houve diversas tentativas de membros do governo Bolsonaro de retirá-las. Em uma dessas tentativas, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que as joias iram para Michelle Bolsonaro. À Polícia Federal, ele mudou a versão.

Depois, foi descoberta a existência de um segundo pacote de joias – também dado pela Arábia Saudita em 2021 e está em posse do ex-presidente Bolsonaro.

Segundo resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o procedimento será analisado em um prazo de 30 dias, prorrogáveis por um prazo de 90 dias. Nesse período, o procurador do MPF pode colher informações preliminares sobre o caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/mpf-investigarapeculato-joias/

Ministério Publico Federal investigará se houve peculato no caso das joias