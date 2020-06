Brasil Esta é uma boa notícia: Brasil na lista dos 25 países mais confiáveis para investimentos.

Por Flavio Pereira | 25 de junho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes. Foto: Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil

A má vontade em divulgar as boas notícias relacionadas ao atual governo está tirando a credibilidade de muitas redes de notícias do País. Um exemplo disso, está nesta notícia, que não mereceu o devido destaque até agora: Brasil volta à lista dos 25 países mais confiáveis para investimentos. “Somos a única nação da América Latina no ranking”, comentou nesta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro. A votação é feita por executivos das 500 maiores empresas do mundo. Depois de sair do ranking de 2019, o Brasil retomou uma posição este ano, ficando em 22º lugar.

Entre os fatores que impulsionaram a intenção de investir estão a aprovação da reforma da Previdência e os esforços do governo para ampliar as privatizações. O país é a única nação da América Latina a compor a lista no ranking de 2020.

