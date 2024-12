Rio Grande do Sul Está em fase final a nova linha de distribuição da CEEE que vai atender 150 mil habitantes de 7 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Foram investidos aproximadamente R$ 3,5 milhões para a construção da nova linha de distribuição. Foto: Eduardo Rocha/CEEE

Já está na fase final a obra de melhoria na rede elétrica da CEEE Equatorial que vai atender mais de 150 mil moradores das cidades de Charqueadas, Eldorado do Sul, São Jerônimo, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos e Pantano Grande. Os trabalhos foram concluídos em dezembro, e na primeira quinzena de janeiro começam os testes para o início do funcionamento.

A obra consiste na construção de uma nova Linha de Distribuição que vai interligar as subestações Charqueadas 2 e 3 e Guaíba 2. Para isso foram instalados 24 postes (de alta tensão com 25 m de altura), uma torre metálica, mais de 8 toneladas de cabos de alumínio em 1,3 quilômetros de extensão da rede.

Foram investidos aproximadamente R$ 3,5 milhões para a construção da nova linha de distribuição que vai aumentar a segurança no fornecimento de energia, reduzindo o risco de desabastecimento. Além disso, a nova linha resolverá problemas históricos no atendimento energético dessas cidades, garantindo maior qualidade e continuidade no serviço.

