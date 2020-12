Geral Estabelecimentos são autuados e empresa tem alvará cassado por realização de festa clandestina em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

A prefeitura de Caxias do Sul segue com as fiscalizações visando conter o avanço de casos de coronavírus na cidade. (Foto: Andréia Copini/Prefeitura de Caxias do Sul)

Na noite desta sexta-feira (18), das 19h às 23h, equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde vistoriaram cinco estabelecimentos denunciados em Caxias do Sul. Um deles foi autuado por aglomeração e outro foi advertido. Um terceiro, além de aglomeração, também foi autuado pelo não uso de máscaras dos frequentadores e pelo não distanciamento das mesas. Dois estavam dentro das regras vigentes nos decretos municipais referentes às restrições por causa da pandemia do novo coronavírus.

Já na madrugada deste sábado (19), uma equipe Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, com apoio da Brigada Militar, notificou dois estabelecimentos (Centro e bairro São Leopoldo) por falta de adequação a um Decreto Municipal para conter o avanço de casos de coronavírus. Três estabelecimentos (dois no Centro e um no bairro Fátima) foram interditados por descumprimento ao Decreto e ao Código de Posturas e um outro (no Centro) teve o alvará cassado por realização de uma festa clandestina em uma empresa, onde foram encontradas drogas ilícitas em posse de participantes. Segundo a prefeitura, cinco estabelecimentos receberam advertências verbais para adequação ao Decreto Municipal. Em seis denúncias nada foi constatado pela fiscalização. Nestas vistorias, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente emitiram duas notificações a pessoas sem máscara e nove por consumo de bebida alcoólica.

A Operação Dispersão, da meia-noite às 5h30min deste sábado, foi deflagrada no Centro, bairro São Leopoldo e Loteamento Treviso, com a presença da Municipal do Urbanismo, Fiscalização de Trânsito e BM (Brigada Militar). Metade dos condutores abordados na blitz estava sob efeito de álcool.

Confira os números da ação:

– Veículos abordados: 16;

– Total de autuações: 18;

– Veículos recolhidos: 01;

– Condutor sem CNH (não habilitado): 01;

– Documentos recolhidos (CRLV) para vistoria: 02;

– Documentos recolhidos (CNH): 06;

– Condutores sob influencia de álcool: Oito condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, nenhum destes condutores foi preso em flagrante por atingir índice superior a 0,33 mg/l de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. 50% dos condutores abordados estavam sob efeito de álcool.

A prefeitura de Caxias do Sul diz que segue com as fiscalizações visando conter o avanço de casos de coronavírus na cidade. No trabalho, estão envolvidos os fiscais da Secretaria do Urbanismo, Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente com o apoio da Fiscalização de Trânsito, Guarda Municipal e Brigada Militar. Os secretários João Uez (Secretaria Municipal do Urbanismo) e Alfonso Willenbring Junior (Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade) acompanharam as operações. As informações são da prefeitura de Caxias do Sul.

