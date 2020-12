Geral Prato Alegre do Centro terá atendimento temporário em finais de semana

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Serão servidas 200 refeições diárias, no formato de marmitas Foto: Maria Ana Krack/PMPA Serão servidas 200 refeições diárias no formato de marmitas. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Com o objetivo de reduzir o impacto da pandemia para a população em situação de rua e de alta vulnerabilidade, haverá um atendimento temporário do Prato Alegre, Região Centro (rua Garibaldi, 461). O serviço de refeição social disponibilizará almoço nos finais de semana de 19 e 20 de dezembro, 9 e 10 de janeiro, além de 16 e 17 de janeiro. Serão servidas 200 refeições diárias a partir da 11h30, no formato de marmitas, de acordo com os protocolos de distanciamento.

“Importante destacar que o almoço dos finais de semana será apenas para as pessoas já cadastradas no Prato Alegre”, informa a diretora-geral de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, Jacqueline Kalakun.

Prato Alegre – Novo formato do serviço de refeições sociais iniciado em dezembro de 2019. Atualmente serve 700 refeições/dia em quatro pontos da cidade: Centro, Cruzeiro, Lomba e Restinga.

