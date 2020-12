Futebol Brasileirão: Grêmio enfrenta o Sport em Recife

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Sport recebe o Grêmio no Estádio Ilha do Recife. Foto: Sport Club do Recife/Divulgação (Foto: Sport Club do Recife) Foto: Sport Club do Recife/Divulgação

No início da noite deste sábado (19), o Grêmio entra em campo para enfrentar o Sport em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola começa a rolar às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

O time da casa, com 28 pontos na tabela, é o 15º colocado no campeonato. Com isso, está a duas posições do Z-4. É neste cenário de aparente tranquilidade que o Grêmio chega em Recife para enfrentar o seu adversário. O Tricolor gaúcho é o 6º colocado no campeonato, nove posições acima do time da casa, e entra em campo com o objetivo de pontuar e entrar no G-4.

A partida em Recife chegou a ser antecipada, a pedidos dos gaúchos, por conta da semifinal da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira (23).

O duelo vale recuperação ao Grêmio, que foi eliminado pelo Santos da Copa Libertadores com o placar histórico de 4 a 1. Para o Sport é a chance de ficar longe da zona de rebaixamento.

Equipe técnica

Grêmio – Vanderlei (Paulo Victor); Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortez; Lucas Silva e Darlan; Luiz Fernando, Thaciano e Pinares; Diego Churín. Técnico: Renato Portaluppi.

Sport Recife – Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem – José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn. VAR: Adriano Milczvski (quarteto paranaense).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

