Rio Grande do Sul Prazos para serviços de habilitação, registro de veículos, infrações e penalidades são prorrogados por 90 dias no RS

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Medida busca minimizar impactos das enchentes no Estado. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Medida busca minimizar impactos das enchentes no Estado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) anunciou nessa segunda-feira (20) a prorrogação por 90 dias, a partir de 19 de abril, dos prazos para processos de habilitação, registro de veículos, infrações e penalidades no Rio Grande do Sul. A decisão, em parceria com o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS), tem como objetivo reduzir os impactos das chuvas que atingiram o Estado.

As enchentes, que começaram no início de maio, impediram a realização de serviços do DetranRS, devido ao desligamento preventivo do data center da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) após a sede ser atingida pelas águas.

A normativa amplia ou interrompe os seguintes prazos:

– Renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), das Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Permissão Para Dirigir (PPD);

– Prazo de validade das CNHs, ACCs e PPDs;

– Prazo para registro e licenciamento de veículos novos;

– Prazo para transferência de veículos usados;

– Prazo para realização do exame toxicológico;

– Expedição de notificação de autuação;

– Apresentação da defesa prévia;

– Identificação do condutor infrator;

– Interposição de recurso de multa;

– Defesa prévia e interposição de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

A deliberação abrange todos os condutores com prazos vencidos desde 19 de abril, permitindo a regularização das situações junto ao DetranRS quando os prazos forem retomados.

Durante o período de fiscalização, os veículos registrados no Rio Grande do Sul serão considerados licenciados e poderão circular em todo o Brasil enquanto durar a prorrogação, que poderá ser estendida.

O DetranRS definirá o novo cronograma de prazos e enviará ao Contran para esclarecimento aos condutores sobre os novos vencimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prazos-para-servicos-de-habilitacao-registro-de-veiculos-infracoes-e-penalidades-sao-prorrogados-por-90-dias-no-rs/

Prazos para serviços de habilitação, registro de veículos, infrações e penalidades são prorrogados por 90 dias no RS

2024-05-20